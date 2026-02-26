ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Dargen D'Amico a Codacons: nessun accordo commerciale

Sanremo, 26 feb. (askanews) - Dargen D'Amico in conferenza stampa ha risposto al Codacons che ha annunciato un esposto, accusandolo di pubblicità occulta per aver indossato un fiore arancione sul palco. Secondo il Codacons il fiore sarebbe associato a uno degli sponsor del Fantasanremo, che quest'anno non sponsorizzano solo l'evento in generale, ma anche singoli premi, come nel caso del fiore arancione (Bonus Aperol).

Il cantante ha sottolineato di non aver nessun accordo commerciale. "Ho indossato un fiore - ha detto - immagino che poi succederà questa cosa, che i fiori diventino proprietà privata delle aziende, non sapevo fosse già così".

"C'era un brand? Ho un contratto?", ha detto rivolgendosi al giornalista e chiedendogli di fare fact checking. "È il tuo lavoro no? Dire una cosa così fa perdere tempo a me e voi".

