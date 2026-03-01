Sanremo, Conti: "Sono felice, lavoro durato 5 anni, 3+2"

Sanremo, 1 mar. (askanews) - "Mi sono fermato solo per ringraziarvi, devo tornare a casa a riorganizzare le mia vita, portare a scuola mio figlio. Sono un felice, è stato un lavoro durato 5 anni, 3+2 e sono soddisfatto di vedere i risultati. Vado via con via con medaglia d'oro e di bronzo" ha detto Carlo Conti congedandosi dalla sala stampa alla fine del Festival di Sanremo.

"Ho chiesto all'azienza fortemente di fare questo passaggio di consegne in video, mi sono trovato in mezzo a un festival del passato di Pippo Baudo e quello del futuro di Stefano De Martino"ha detto Conti prima di lasciare la sala stampa con un speciale per Bruno, il pescatore che lo ha portato in barca in questi giorni, alla città di Sanremo che lo ha sempre accolto. Grazie a tutti, buona vita".