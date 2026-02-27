Sanremo, Conti: share? Non è facile tenere giovani davanti alla tv

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Carlo Conti si è detto "molto contento" dello share alto nella fascia 18-35 anni per il festival di Sanremo, "perché oggi come oggi la cosa più difficile è mettere davanti alla tv le persone più giovani, è un po' più facile tenere incollate almeno fino a una certa ora le persone più anziane".

"Abbiamo premuto ancora di più l'acceleratore su molte novità per quanto riguarda i cantanti in gara e abbiamo controbilanciato con i grandi ospiti internazionali come Laura, Eros, Alicia Keys, Tiziano Ferro e Andrea Bocelli. Un bilanciamento che tiene conto del fatto che il Festival è seguito da tutti", ha concluso Conti, aggiungendo che "non è facile".