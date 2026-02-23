ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Conti: quest'anno grande festa. Doveroso dedicarlo a Baudo

Sanremo, 23 feb. (askanews) - "Quest'anno deve essere una grande festa, lavoro da marzo con Laura Pausini ma già da mesi erano tutti pronti anche gli altri. Musicalmente credo sia un festival con tanti sapori diversi, dal country, al rock, al latino, sono felicissimo che ci siano questi pilastri che portano in giro la musica italiana nel mondo, come Laura, Eros (Ramazzotti), Bocelli, ecc.". Così Carlo Conti durante la prima conferenza stampa del 76esimo Festival di Sanremo edizione 76.

"Il mio festival da sempre è 'Baudiano' e il primo festival senza Baudo è toccato proprio a me, ed è dedicato a lui, era doveroso" ha detto il direttore artistico.

