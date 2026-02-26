ULTIME NOTIZIE 26 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Conti: poche donne? "Scelgo canzoni, non chi canta"

Sanremo, 26 feb. (askanews) - Polemica sulla poca presenza di donne tra i big in gara al Festival di Sanremo. "Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è superiore a quella femminile" ha detto il direttore artistico Carlo Conti in conferenza stampa rispondendo alle domande di una giornalista. Ribadendo: "Io scelgo le canzoni, indipendentemente da chi le canta, io scelgo solo le canzoni" a chi gli faceva notare che la poca presenza femminile è un elemento non di questa edizione ma di tutte le edizioni.

