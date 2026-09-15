ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

Sanremo, Conti: brani al centro, contorno sceglie direttore artistico

Roma, 15 set. (askanews) - "È questo che rende sempre vivo e moderno il Festival di Sanremo dopo tante edizioni, al centro resta la gara delle canzoni ma il contorno deve essere plasmato e cambiato secondo le idee del direttore artistico".

Così Carlo Conti, a margine della presentazione a Roma della nuova edizione di "Tale e quale show", rispondendo a una domanda su una sua opinione in merito alle novità del prossimo Sanremo targato Stefano De Martino. E sulla scelta di un solo giovane quest'anno? "Non entro nel merito" ha risposto Conti.

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