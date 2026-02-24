Sanremo, Conti: ascolti? Non mi sono esaltato e non mi abbatterò

Sanremo, 24 feb. (askanews) - "L'altro anno arrivando qui era impossibile eguagliare certi numeri poi abbiamo superato i dati d'ascolto, avete visto la serenità con cui ho vissuto lo scorso anno, un anno difficile, e siate sinceri, non sono entrato in sala stampa il giorno dopo a 5 cm da terra orgoglioso dei risultati, perché fa parte del mio modo di essere: non mi esalto quando le cose vanno troppo bene ma neanche mi abbatterò se domani i risultati non saranno quelli, anche perché devo battere me stesso, quindi che mi frega". Così Carlo Conti alla conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo, rispondendo a chi gli chiedeva se era preoccupato per gli ascolti di questa edizione dopo il boom dello scorso anno.