Sanremo, Carlo Conti: stasera l'incontro tra i due Sandokan sul palco

Sanremo, 24 feb. (askanews) - Due Sandokan sul palco di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa prima del debutto del Festival.

"Dopo 50 anni ci sarà il confronto tra i due Sandokan, perché ci sarà anche Kabir Bedi", ha svelato Carlo Conti parlando della prima serata che vede Can Yaman come co-conduttore, il Sandokan della serie di successo andata in onda di recente sulla Rai e che si troverà sul palco insieme con l'attore dello storica serie del 1976.

L'attore e modello turco ha anche reso noto che girerà prossimamente Sandokan 2.