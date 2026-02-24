ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Carlo Conti: stasera l'incontro tra i due Sandokan sul palco

Sanremo, 24 feb. (askanews) - Due Sandokan sul palco di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore Carlo Conti durante la conferenza stampa prima del debutto del Festival.

"Dopo 50 anni ci sarà il confronto tra i due Sandokan, perché ci sarà anche Kabir Bedi", ha svelato Carlo Conti parlando della prima serata che vede Can Yaman come co-conduttore, il Sandokan della serie di successo andata in onda di recente sulla Rai e che si troverà sul palco insieme con l'attore dello storica serie del 1976.

L'attore e modello turco ha anche reso noto che girerà prossimamente Sandokan 2.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi