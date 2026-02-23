ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Carlo Conti regala i fiori a Laura Pausini

Sanremo, 23 feb. (askanews) - Carlo Conti si è alzato durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo, edizione 76, ed è andato a prendere Laura Pausini, sua compagna sul palco dell'Ariston in questa edizione. "Non sono solo quest'anno ma con una meravigliosa compagna di viaggio, quindi la vado a prendere" ha detto.

Il direttore artistico le ha regalato un mazzo di fiori gialli invitandola a sedersi accanto a lui per la presentazione di quest'anno. Pausini è stata salutata da un applauso della sala stampa.

