Sanremo, Carlo Conti racconta il suo Festival: Tanti generi diversi

Milano, 26 gen. (askanews) - Trenta brani, tanta musica diversa ma soprattutto brani nel segno dell'amore e del racconto dei sentimenti. Ci sono molte ballad ma anche tantissimi generi diversi in gara al Festival di Sanremo. Agli ascolti in anteprima per la stampa Carlo Conti chiarisce subito che la cosa più difficile è stata scegliere i brani di portare in riviera.

'Nella scelta delle canzoni ogni anno è come andare al mercato e comporre questo bouquet di fiori, sapete che mi piace fare il paragone di un bouquet di fiori, che si cerca di fare il più variegato possibile. Gli artisti si propongono e c'è di tutto, dal pop al rock, dal country al rap, poi il direttore artistico deve scegliere. Lo scorso anno è stato un anno particolarmente fortunato, ha poi dimostrato come la classifica sarmenese fosse giusta rispetto a quello che è successo successivamente con le classifiche con degli exploit irripetibili' ha detto Conti introducendo gli ascolti.

