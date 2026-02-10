Sanremo, Carlo Conti: Irina Shayk co-conduttrice il 26 febbraio

Roma, 10 feb. (askanews) - La top model russa Irina Shayk, co-conduttrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo, nella serata di giovedì 26 febbraio. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram dove ha detto che sarà sul palco dell'Ariston insieme a lui e a Laura Pausini.

"Una modella straordinaria, bellissima e una bravissima attrice" ha detto Conti, aggiungendo: "Non vedo l'ora di incontrarla".

Irina Shayk è una presenza fissa sulle passerelle e sui red carpet più prestigiosi da Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry fino al Met Gala, Cannes e agli Academy Awards, è stata il volto delle campagne delle principali maison di moda. Nella sua carriera è apparsa su oltre 150 copertine editoriali, incluse 46 copertine di Vogue, è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2025 e ha debuttato sul grande schermo come attrice al fianco di Dwayne Johnson nel film "Hercules".