Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori

Roma, 6 feb. (askanews) - Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo.

"Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se c'è Sandokan, Topo Gigio, Spongebob?", scherza Conti. E poi aggiunge: "Bene, molto bene", facendo intendere la risposta affermativa.

Sotto il video, anche un post in cui annuncia che saranno fatti presto altri annunci: "La prossima settimana le co-conduttrici e altre sorprese" scrive.