ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori

Roma, 6 feb. (askanews) - Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo.

"Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se c'è Sandokan, Topo Gigio, Spongebob?", scherza Conti. E poi aggiunge: "Bene, molto bene", facendo intendere la risposta affermativa.

Sotto il video, anche un post in cui annuncia che saranno fatti presto altri annunci: "La prossima settimana le co-conduttrici e altre sorprese" scrive.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi