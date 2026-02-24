ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Can Yaman: sono single. L'arresto? Non c'è mai stato un caso

Sanremo, 24 feb. (askanews) - "Sono single, hai candidati e suggerimenti per me? Sono aperto a sentirli". Così ha scherzato il modello e attore turco Can Yaman, per rispondere ai giornalisti che gli chiedevano se fosse impegnato sentimentalmente, durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha ribattuto, scherzando: "Io invece sono sposato". Yaman è co-conduttore della prima serata, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.

Rispondendo poi sull'arresto a Istanbul lo scorso gennaio in un blitz anti-droga ha detto: "Non c'è un caso, erano controlli di routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti, per me non c'è stato un caso". "Mi hanno controllato, sono risultato negativo e mi hanno liberato in meno 24 ore, non c'è un caso come si è detto" ha ribadito.

