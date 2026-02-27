ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Bianca Balti: "Sul palco per chi combatte e chi non c'è più"

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Bianca Balti si commuove: "Ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell'ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all'angolo ad aspettarci, con questo spirito salgo sul palco, anche solo per me stessa, ricordando chi è venuto a mancare e onorando chi come me tutti i giorni cerca di andare avanti, vivendo alla giornata senza venir sormontato dalla paura di questa recidiva".

Così Bianca Balti, a margine della conferenza stampa al Festival di Sanremo prima di salire sul palco come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Già lo scorso anno era stata ospite all'Ariston e aveva parlato della sua malattia.

