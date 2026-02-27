ULTIME NOTIZIE 27 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Bianca Balti: posso cantare, faccio tutto se mi richiamate

Sanremo, 27 feb. (askanews) - "Io ci conto, ho detto, piuttosto inizio ad allenare la voce, se non mi vogliono come co-conduttrice dovrò cantare, al limite nei duetti, come la mia amica Fagnani che ci sarà stasera".

E fa un appello al prossimo conduttore: "Io sono disponibile a fare tutto, basta che mi richiamate perché mi diverto tantissimo".

Così Bianca Balti, a margine della conferenza stampa al Festival di Sanremo prima di salire sul palco come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Già lo scorso anno era stata ospite all'Ariston e aveva parlato della sua malattia.

