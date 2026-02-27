Sanremo, Bianca Balti: la mia forza? Comunità di donne e sorellanza

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Bianca Balti durante la conferenza stampa quotidiana di Sanremo e prima della serata in cui tornerà sul palco dell'Ariston, ha parlato di come ha superato il dolore per la sua malattia.

"Lo sto superando grazie alla comunità grandissima che ho di donne accanto a me e veramente la chiave è comunità e sorellanza", ha detto. "In questo anno ho avuto la fortuna di creare veramente un gruppo di donne con cui ci incontriamo settimanalmente su zoom che hanno vissuto la mia stessa esperienza e ci supportiamo a vicenda parlando semplicemente, sapendo che condividiamo la stessa esperienza", ha aggiunto.

"Per quello io ringrazio veramente tutti voi per avermi qua - ha detto la modella - io non voglio parlare solo di malattia, però, veramente questa malattia che io ho vissuto mi ha fatto comprendere il dono di avere una piattaforma e visibilità, perché sinceramente quando si è in quella situazione il fatto di vedere che non sei l'unica ha un potere mentale grandissimo e veramente la mente aiuta a curare".