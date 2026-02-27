Sanremo, Balti: dopo la chemio l'anno più duro della mia vita

Sanremo, 27 feb. (askanews) - "L'ultimo anno è stato l'anno più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia, proprio perché ho dovuto elaborare il lutto, il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più, quella donna spensierata che non doveva preoccuparsi di una recidiva, quella donna che non aveva una cicatrice, che le spezzava il corpo in due". Così Bianca Balti, sul palco di Sanremo nella serata della cover, ha parlato della sua malattia, rispondendo a una domanda in conferenza stampa sulla vita prima di scoprire il tumore.

"È importante parlare di questa cosa, perché non è scontato. quando vedono che ricrescono i capelli, tutti pensano, 'ah adesso stai bene', e invece inizia il periodo più difficile - ha spiegato - Adesso ne sto uscendo, però ne sto uscendo adesso dopo un anno, per cui sì, è un lutto che si deve elaborare, quello di una vita e una spensieratezza che non tornerà mai più".