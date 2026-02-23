ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Sanremo, bagno di folla per gli artisti: "Un'emozione sempre grande"

Roma, 23 feb. (askanews) - Bagno di folla, selfie e autografi per gli artisti in gara a Sanremo, arrivati alla festa di Radio Italia al Victory Morgana, dove ad attenderli c'erano tanti fan. "L'emozione é sempre grande" ha detto Fedez, così come altri big già "veterani" dell'Ariston, ancora più emozionati i cantanti al debutto al festival. "Per ora va tutto bene, vediamo quando salirò sul palco" ha detto J-Ax. "Sono felice di essere qui" ha aggiunto Levante.

Da Malika Ayane a Tommaso Paradiso, da Masini a Chiello, da Arisa con look sexy alle Bambole di Pezza in total black, tutti si sono prestati alle foto e concessi ai fan. E a sooresa è arrivata anche Laura Pausini, co-conduttrice di questa edizione, acclamatissima.

