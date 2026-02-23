ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Angelica Bove: Volevo parlare di me e della mia storia

Sanremo, 23 feb. (askanews) - Angelica Bove partecipa al Festival di Sanremo 2026, dove sarà in gara tra le Nuove Proposte con "Mattone", il brano con cui ha conquistato l'accesso alla competizione, emozionando critica e pubblico, che ha raggiunto la #1 nella Viral 50 di Spotify.

Ai microfoni di askanews ospite del Villaggio del Festival a Villa Ormond Angelica si racconta "Volevo parlare di me e della mia storia, ma sono autodidatta e sono l'opposto dell'immagine intellettuale che porto con "Mattone".

