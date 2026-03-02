ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Sanremo, al Villaggio del Festival 2026 tanti big e boom social

Sanremo, 2 mar. (askanews) - Una settimana, di musica, divertimento, enogastronomia, e molto di più, Il Villaggio del Festival 2026 è stato l'isola felice a Sanremo fuori dal centro. "È stata una settimana interessante e entusiasmante. Abbiamo aperto con un'inaugurazione davvero che ci ha reso felici per la partecipazione. Durante tutta la settimana abbiamo avuto tanti artisti, cantanti big del Festival, ma anche giovani, studenti e istituzioni che ci sono venuti a trovare" spiega Giuseppe Grande

Direttore Villaggio del Festival.

Sono stati davvero tanti i big arrivati al Villaggio del Festival, a cominciare da Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Raf, Le bambole di Pezza, Lda e AKA7even, ma anche Eddie Brock, Mecna, Cristina d'Averna, Mario Biondi, Roy Paci, il Maestro Enrico Melozzi, Fabrizio Bosso e tanti tanti altri. Un successo confermato da numeri importanti.

"Abbiamo avuto oltre 5 milioni di visualizzazioni sui canali social collegati al Villaggio del Festival e oltre un milione di interazioni. Sono dati davvero che ci hanno reso felici e hanno attestato che Il Villaggio del Festival è piaciuto, è stato seguito per la qualità dei contenuti e la qualità delle persone che hanno collaborato all'evento" continua Grande.

Grande spazio ai giovani, il Villaggio ha ospitato i quattro concorrenti in gara delle nuove proposte a cominciare dal vincitore Nicolò Filippucci, la talentuosa Angelica Bove, ma anche Mazzariello e Blind, El Ma & Soniko. Non poteva mancare neppure il conduttore Gianluca Gazzoli. Dietro a tutto questo c'è un progetto e tanto lavoro.

"Credere negli obiettivi partendo dalle intuizioni. Perché sono le intuizioni quelle che poi ti fanno diventare grande un evento" aggunge il direttore.

Ma è già tempo di guardare al futuro. "Il lavoro inizia praticamente il mese dopo la fine del Festival. Ci si siede a tavolino, si inizia a pensare, a creare, perché prima di scoprire bisogna sempre creare. Questa è una frase a cui sono molto affezionato".

