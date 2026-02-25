Sanremo, Achille Lauro: "Niente sgambetti a Conti, lui è il generale"

Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Perché non sono sobrio io? Devo dire la verità, io mi sento molto a mio agio qui, e quello è il momento che fai casini, quando sei tranquillo... Ma qui c'è solo un generale, noi seguiamo Carlo, uno che sa fare davvero televisione, gestisce tutto con calma, traspare il suo lato umano, l'autenticità, di certo non gli farò sgambetti". Così Achille Lauro, prima della seconda serata del Festival di Sanremo che lo vedrà in veste di co-conduttore.

"Però mi sono fatto prestare la tutina da Achille", ha scherzato Carlo Conti.