ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Sanremo, Achille Lauro: "Niente sgambetti a Conti, lui è il generale"

Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Perché non sono sobrio io? Devo dire la verità, io mi sento molto a mio agio qui, e quello è il momento che fai casini, quando sei tranquillo... Ma qui c'è solo un generale, noi seguiamo Carlo, uno che sa fare davvero televisione, gestisce tutto con calma, traspare il suo lato umano, l'autenticità, di certo non gli farò sgambetti". Così Achille Lauro, prima della seconda serata del Festival di Sanremo che lo vedrà in veste di co-conduttore.

"Però mi sono fatto prestare la tutina da Achille", ha scherzato Carlo Conti.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi