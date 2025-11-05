Sanofi a Scoppito, l'innovazione farmaceutica che genera valore economico

Roma, 5 nov. (askanews) - Sono numeri importanti quelli emersi nel convegno "L'impatto dell'innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l'eccellenza di Sanofi a Scoppito", in cui è stato presentato, realizzato da Sanofi con il supporto di Kpmg Italia, il report 2024 della divisione Italia della multinazionale, che opera in 80 Paesi, un colosso, conferma lo stesso report, che ha generato un Pil nazionale di 505 milioni, con 4.200 posti di lavoro diretti, con farmaci che hanno raggiunto 15 milioni di pazienti e oltre 45 milioni di investimenti in ricerca e sviluppo.

Non è casuale la scelta della presentazione nella smart factory globale di Scoppito a conferma del peso dello stabilimento farmaceutico dell'Aquilano. Investimenti che muovono equilibri nazionali e internazionali e anche naturalmente sui territori Un appuntamento che ha dato anche la dimensione del tenore dello stabilimento di Scoppito, che sempre più si sta specializzando nella produzione di farmaci innovativi per combattere malattie come la sclerosi multipla e malattie rare. Uno stabilimento quello di Scoppito, che oggi impiega 300 persone e ha prodotto nel 2024 un contributo al Pil abruzzese di 74 milioni di euro distribuendo 38 milioni di redditi.