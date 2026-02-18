Sannazaro, Giuli: "Al lavoro per tempi e modi più rapidi possibili"

Napoli, 18 feb. (askanews) - "Non sono cifre che si possano improvvisare, anche perché in genere le cifre le correggiamo al rialzo. Su questo potete star certi. Ripeto, ogni sforzo da parte pubblica e privata è ben accetto ed è già in previsione. Quindi statene certi che non sarà una questione economica". Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli, al termine del vertice in prefettura a Napoli del Centro Coordinamento Soccorsi attivato dopo l'incendio del Teatro Sannazaro.

"Sui tempi e i modi", il ministro ricorda che "stiamo lavorando, ma su questo non devo essere io a darvi tutte le risposte, c'è il Prefetto, c'è il Sindaco, stiamo lavorando affinché tempi e modi siano più rapidi possibili".

"Stiamo lavorando affinché tempi e modi siano più rapidi possibili. E il fatto che già oggi siamo qui e abbiamo fatto una riunione veloce, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito subito che c'è un'urgenza e c'è una volontà concorde di operare. Questo è un messaggio di speranza costruttiva. Siamo volenterosi e abbiamo già capito qual è l'obiettivo e come raggiungerlo il prima possibile" conclude Giuli.