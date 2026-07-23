Sanità, Giani: in Toscana realizzati 100% interventi Pnrr

Firenze, 23 lug. (askanews) - "La sanità è tendenzialmente caratterizzata da un aumento della spesa, a cui noi facciamo fronte. È evidente però che dobbiamo anche razionalizzare: se non arriva un contributo maggiore rispetto ai 143 miliardi previsti nel bilancio dello Stato, dove la sanità rappresenta la terza voce dopo pubblica amministrazione e previdenza, diventa difficile sostenere il sistema". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando con i giornalisti.

Giani ha poi rivendicato i risultati raggiunti sul fronte del Piano nazionale di ripresa e resilienza: "La Corte dei Conti ha evidenziato il risultato straordinariamente positivo della Toscana. La sesta missione del Pnrr assegnava direttamente alle Regioni la realizzazione degli interventi e noi abbiamo sviluppato i progetti per 90 Case di comunità, 23 Ospedali di comunità, oltre ai Centri operativi territoriali e a misure di efficientamento, come nel caso dell'ospedale di Siena".

"Possiamo dire con orgoglio - ha concluso Giani- che la Toscana ha realizzato il 100% degli interventi previsti: oggi sono pronte 70 Case di comunità e tutti i 23 Ospedali di comunità programmati".