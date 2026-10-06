ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Sanità, Fondazione Mesit: sfida è innovazione per tutti i cittadini

Roma, 6 ott. (askanews) - "Otto italiani su dieci riconoscono il valore dell'innovazione sanitaria, ma un cittadino su quattro teme di non poter accedere a una terapia innovativa in caso di bisogno. Emerge inoltre forte la preoccupazione di perdere progressivamente il rapporto umano con gli operatori sanitari che ci curano. Sono questi alcuni dei dati che presentiamo alla quarta edizione dell'Health Innovation Show in concomitanza con l'aggiornamento dei nuovi livelli di assistenza. La vera sfida è far arrivare l'innovazione sanitaria a tutti i cittadini e non accrescere nuove disuguaglianze". Lo ha detto Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Mesit (Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica), nella giornata di apertura della IV edizione dell'Health Innovation Show 2026.

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