Sanità, de Pascale:6 Regioni al Governo, 5.5 mld o tagliamo i servizi

Modena, 20 ott. (askanews) - "Oggi usciamo con una lettera e un appello di sei presidenti di regione che chiedono al Governo di ascoltare il ministro Schillaci, che aveva chiesto 5 miliardi e mezzo per il prossimo anno, e di fare tutti gli sforzi possibili per salvare il Servizio sanitario nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell'inaugurazione dell'impianto Aliplast del Gruppo Hera a Modena.

"Non è il momento delle partigianerie politiche: solo l'incremento dei costi dell'energia per il riscaldamento negli ultimi mesi dell'anno per l'Emilia-Romagna cuberà tra i 20 e i 30 milioni di euro. Se non adeguiamo il finanziamento saremo costretti a tagliare i servizi, e questo è inaccettabile", ha aggiunto de Pascale.