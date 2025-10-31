Sanità, ASP Messina: presenti a ExpoMedicina con 4 progetti

Roma, 31 ott. (askanews) - "A ExpoMedicina di Palermo siamo presenti con 4 progetti importanti. Il primo è il drone che serve per il trasporto di emoderivati e farmaci di emergenza dalla terraferma alle isole Eolie. Poi la telemedicina all'interno delle carceri, che permetterà di garantire un apporto significativo per quel che riguarda il soddisfacimento del bisogno di salute all'interno delle strutture penitenziarie. Ancora: l'attività di screening e di prevenzione degli incidenti stradali con visori che ci permetteranno, con la realtà virtuale, di valutare alcuni episodi di guida sotto l'effetto di alcool e droghe. Infine, l'app di continuità che è l'elemento che contraddistingue il percorso del paziente all'interno dei pronto soccorso". È quanto ha riferito Giuseppe Cuccì, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, a margine di ExpoMedicina.