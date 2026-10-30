Sangue, AVIS: garantire cura a tutti, non ricorrere a logiche mercato

Milano, 30 ott. (askanews) - "Siamo qui con l'obiettivo di mettere a fattor comune con tutto il sistema trasfusionale, l'obiettivo prevalente e principale che, come associazione, ci stiamo dando, ovvero quello di tutelare la gratuità del dono e perseguire l'obiettivo dell'autosufficienza, soprattutto nell'ambito dei prodotti plasma derivati". Lo ha detto Oscar Bianchi, presidente di AVIS Nazionale, a margine del convegno "Gratuità, fiducia e innovazione. I principi che guidano il futuro del sistema trasfusionale italiano", promosso al Senato dall'Intergruppo parlamentare dei donatori di sangue, su iniziativa del presidente Sandro Sisler, in collaborazione con AVIS, cui ha portato il proprio saluto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Dal confronto è nato il percorso verso un Manifesto della gratuità del dono, aperto alla condivisione di tutte le componenti del sistema.

"Questi obiettivi che sono un po' il fulcro dell'agire dell'associazione, anche dietro le indicazioni di quella che è tutta la nostra base associativa, appunto tende a cercare di trovare soluzioni e dare risposte a quelli che sono in qualche modo gli ostacoli che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, proprio per accrescere il numero dei donatori, accrescere il numero delle donazioni e tendere a garantire la cura a tutti quelle che sono le persone di cui ne hanno bisogno. Perché questo - ha aggiunto - è l'agire di AVIS, ovvero garantire a tutti una cura indiscriminatamente, senza dover necessariamente ricorrere a logiche di mercato".