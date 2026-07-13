ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Sanchez visita Andalusia dopo il rogo: "L'emergenza climatica uccide"

Turre (Andalusia), 13 lug. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez visita Turre, nella regione meridionale dell'Andalusia, dove incontra i sindaci delle località colpite e le squadre di emergenza impegnate a combattere un devastante incendio boschivo che ha causato la morte di almeno 13 persone e ha bruciato circa 7.000 ettari di bosco e macchia mediterranea.

"L'ho detto in molte occasioni: l'emergenza climatica uccide. Lo stiamo vedendo in tutta Europa e, purtroppo, anche in Spagna. E come conseguenza, tutti i livelli di governo e la società nel suo complesso devono raccogliere la sfida che ci attende".

"Noi, il governo spagnolo - come hanno spiegato nei giorni scorsi i nostri rappresentanti - abbiamo messo a disposizione tutte le risorse dello Stato che ci hanno richiesto: durante la fase di spegnimento dell'incendio, durante l'indagine sulle cause del rogo e, infine - come ho già riferito ai sindaci delle aree colpite - per l'opera di ricostruzione, almeno per alleviare almeno in parte, al meglio delle nostre possibilità".

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