Sanchez: la vittoria della Coppa del Mondo è "alla nostra portata"

Madrid, 15 lug. (askanews) - "Il sogno di diventare di nuovo campioni del mondo questa domenica è alla nostra portata", ha dichiarato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez il giorno dopo la vittoria per 2-0 della Spagna sulla Francia, che ha garantito alla squadra un posto nella finale dei Mondiali del 2026. Il premier spagnoli sfida la scaramanzia e afferma: "Speriamo che la seconda stella sia proprio dietro l'angolo, non ho dubbi che la conquisteremo questa domenica. Quindi, congratulazioni a tutti e diamoci dentro!". La nazionale spagnola affronterà l'Argentina o l'Inghilterra al New Jersey Stadium di New York. La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo per la prima volta nel 2010, sconfiggendo l'Olanda in Sudafrica.