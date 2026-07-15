ULTIME NOTIZIE 15 LUGLIO 2026

Sanchez: la vittoria della Coppa del Mondo è "alla nostra portata"

Madrid, 15 lug. (askanews) - "Il sogno di diventare di nuovo campioni del mondo questa domenica è alla nostra portata", ha dichiarato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sànchez il giorno dopo la vittoria per 2-0 della Spagna sulla Francia, che ha garantito alla squadra un posto nella finale dei Mondiali del 2026. Il premier spagnoli sfida la scaramanzia e afferma: "Speriamo che la seconda stella sia proprio dietro l'angolo, non ho dubbi che la conquisteremo questa domenica. Quindi, congratulazioni a tutti e diamoci dentro!". La nazionale spagnola affronterà l'Argentina o l'Inghilterra al New Jersey Stadium di New York. La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo per la prima volta nel 2010, sconfiggendo l'Olanda in Sudafrica.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi