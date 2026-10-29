ULTIME NOTIZIE 29 OTTOBRE 2026

Sanchez: indaghiamo su cause, presto risarcimenti terribile incidente

Madrid, 29 ott. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sànchez, che il prossimo 29 novembre dovrà affrontare elezioni generali anticipate, ha dichiarato che le autorità si stanno concentrando sul recupero e l'identificazione delle vittime, sull'assistenza ai feriti e sull'"indagine e il chiarimento delle cause" dell'incidente ferroviario avvenuto a Urda, nei pressi di Toledo, che ha causato almeno 69 morti e diverse decine di feriti.

"Lo Stato intero è impegnato a fornire una risposta su tre fronti. In primo luogo, la risposta all'emergenza, a questa tragedia umana, per recuperare, purtroppo, i corpi delle vittime causate da questa fatalità, da questa catastrofe. Naturalmente anche nell'identificazione delle vittime, nella registrazione dei feriti e nell'assistenza sanitaria a loro fornita. In secondo luogo, nell'accertamento e nel chiarimento delle cause che hanno provocato questo terribile incidente ferroviario".

"E infine, questa sarà una fase successiva del processo di risarcimento, almeno dal punto di vista materiale, che il governo centrale erogherà alle famiglie delle vittime di questa terribile tragedia".

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