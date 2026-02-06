ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Sanchez in aree colpite da Leonardo: "Cautela, arriva altra tempesta"

Roma, 6 feb. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in visita nelle zone colpite dall'alluvione in Andalusia, ha chiesto ai residenti di avere "pazienza" e di rimanere "calmi", mentre dopo Leonardo è attesa una nuova e pericolosa tempesta, battezzata Marta, nella Penisola iberica sabato.

In Spagna, le conseguenze della tempesta Leonardo rimangono più visibili nella regione autonoma dell'Andalusia, sud del Paese: fiumi in piena, campi allagati e 8.000 persone evacuate.

Visitando la zona in elicottero intorno a mezzogiorno, vicino a Cadice, Sanchez si è detto "devastato nel vedere tutta questa pioggia incessante".

"Ci aspettano giorni difficili, con l'arrivo di un nuovo fronte, un'altra tempesta. Stiamo vivendo condizioni meteorologiche molto sfavorevoli, molto pericolose e molto delicate, ed è per questo che vorrei semplicemente rivolgere due appelli: primo, a mantenere la calma, secondo, a esercitare cautela e, se me lo permettete, a tutti i cittadini di chiedere informazioni ai servizi di emergenza".

Le eccezionali precipitazioni portate da Leonardo da martedì nella Penisola iberica hanno causato almeno un morto in Portogallo, mentre una donna risulta ancora dispersa nel sud della Spagna.

Secondo l'agenzia meteorologica spagnola (Aemet), sabato sono previste "piogge molto intense", in particolare in Andalusia e ciò "probabilmente provocherà ulteriori inondazioni, alluvioni improvvise e frane".

Secondo la protezione civile portoghese, Marta "porterà forti piogge, in particolare da venerdì notte a sabato", con "raffiche fino a 100 km/h".

ESTERI
24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi