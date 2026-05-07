Sanchez conferisce l'Ordine al Merito civile a Francesca Albanese

Roma, 7 mag. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha conferito l'Ordine del Merito Civile alla relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi Francesca Albanese "per il suo ampio lavoro di documentazione e denuncia delle violazioni del diritto internazionale a Gaza".

Le immagini della cerimonia sono state diffuse sul sito della Moncloa, sede del Governo spagnolo. Su X Sanchez ha scritto: "La responsabilità pubblica implica anche l'obbligo morale di non voltarsi dall'altra parte. È un onore conferire l'Ordine del Merito Civile a una voce che difende la coscienza del mondo, Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati".

Sanchez e Albanese - si legge sul sito della Moncloa - hanno concordato sull'importanza di garantire l'applicazione equa del diritto internazionale e l'indipendenza delle istituzioni multilaterali. Hanno inoltre affrontato la situazione in Palestina e la necessità di porre fine immediatamente alle violenze e di costruire una pace duratura.

La Spagna, che nel maggio 2024 ha riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina, ha chiesto mercoledì alla Commissione europea di attivare il suo "statuto di blocco" per impedire il rispetto delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro Albanese e i giudici della Corte penale internazionale (Cpi) per le indagini condotte su Israele.

Lo "statuto di blocco" è un meccanismo giuridico concepito per proteggere gli europei dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni imposte da Paesi terzi.