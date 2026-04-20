ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Sanchez: chiederemo all'Ue di sospendere l'accordo con Israele

Roma, 20 apr. (askanews) - Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che il suo governo presenterà una proposta all'Ue, "chiedendogli di porre fine al suo accordo di associazione con Israele".

"Siamo un popolo amico del popolo di Israele - ha detto in un video condiviso sui suoi profili social - ma non siamo d'accordo con le azioni intraprese dal loro governo

e un governo che viola il diritto internazionale e, quindi, viola i principi e i valori dell'Unione europea, non può essere un partner dell'Unione europea".

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