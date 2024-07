San Siro canta ancora Max, lo show di Pezzali re del Meazza

Milano, 2 lug. (askanews) - San Siro canta ancora Max e si conferma amatissimo dai fan, Max Pezzali dopo una carrellata di successi, cantati a squarciagola dai fan ringrazia commosso i presenti che hanno riempiti i tre anelli e il prato dello stadio. Il Max Forever (Hits Only), il primo tour negli stadi di Max Pezzali, dopo le oltre 38 mila persone accorse allo Stadio Olimpico di Torino e le oltre 63mila persone presenti allo Stadio Olimpico di Roma ha riconquistato Milano da sempre la città che lo ha adottato artisticamente parlando.

Con uno show completamente rinnovato, con un coloratissimo palco e scenografie inedite pensate appositamente per questa nuova tournée, ha coinvolto i fan in un viaggio nella sua musica, tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati a far parte della cultura pop italiana. Alla fine dello show ha ringraziato commosso e quasi incredulo i 57.281, nella prima serata erano stati 254.400. Perchè Max è Forever, è per sempre. Si replica domani a San Siro e poi ancora a martedì 9 luglio a Messina, Sabato 13 Bari e al Red valley festival giovedì 15 agosto a Olbia. L'avventura del Max Forever (Hits Only) è solo il primo di tanti capitoli che porteranno Max Pezzali a entrare ancora di più nel cuore degli Italiani, consacrandolo tra gli artisti per eccellenza dei concerti dal vivo.