San Marino-Ue, Beccari: storica firma accordo associazione

Bruxelles, 19 ott. (askanews "Una giornata storica per la Repubblica di San Marino. La firma di un accordo che è una pietra miliare nelle relazioni tra San Marino e l'Unione europea. Da buone relazioni, fondate su amicizia, cooperazione, rispetto e condivisione di obiettivi e ovviamente di principi, siamo a un nuovo livello, quello di una partnership molto grande che vede San Marino integrato nel Mercato unico europeo, che ci proietta in un nuovo scenario di cooperazione a tutti i livelli e ci dà la possibilità di costruire il nostro futuro in collaborazione, non solo con l'Unione europea, in maniera sinergica anche con tutti i ventisette Stati che la compongono. Di fronte alla frammentazione, che molto spesso si crea a livello internazionale per via delle tante tensioni che emergono e persistono, oggi si è dimostrato che c'è ancora, invece, la volontà di mettersi insieme per affrontare le sfide e crescere insieme".

Lo ha dichiarato da Bruxelles il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, la Cooperazione Economica Internazionale e la Transizione Digitale della Repubblica di San Marino in occasione della firma dell'accordo di associazione con l'Unione Europea.