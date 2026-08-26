San Marino, Beccari: la visita del Papa è stata una carezza

Rimini, 26 ago. (askanews) - "Siamo ancora euforici per la visita del Santo Padre a San Marino di pochi giorni fa. Il Papa ha portato un messaggio di grande valorizzazione della storia di San Marino e delle sue caratteristiche attuali: è stato un grande tributo che ha voluto renderci e lo abbiamo accolto con il calore di una comunità che ha una forte matrice cattolica. E' stato veramente come una carezza". Lo ha detto Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino, durante un'intervista ad askanews a margine del Meeting di Rimini.

Sul rapporto con la manifestazione riminese, il segretario di Stato ha sottolineato: "La collaborazione con il Meeting è molto forte e dura da quasi 30 anni. Credo che ogni anno riusciamo a modularla e a costruirla in base ai tempi che cambiano, affrontando le varie tappe della storia degli ultimi trent'anni insieme al Meeting. E continueremo a farlo".