San Francisco è tornata la Golden City, gettonatissima dalle big tech

San Francisco, 3 set. (askanews) - Tutti ne parlano. Tra tecnologie avanzate galoppanti e qualità della vita, San Francisco ha riconquistato il primato di mercato immobiliare con gli affitti più cari degli Stati Uniti d'America, parallelamente al boom dell'intelligenza artificiale e a flussi turistici sempre più importanti. Il tutto sta spingendo i canoni di locazione ancora più in alto. Già perché la ricchezza generata dall'intelligenza artificiale sta alimentando la frenesia del mercato immobiliare. E dal Wall Street journal alla Cnn, passando per Axios, tutti i grandi media lo hanno sancito con ampia copertura giornalistica.

Se solo pochi anni fa San Francisco era il simbolo nazionale del declino urbano post-pandemia, oggi è tornata la Golden City. Una città che resta contemporaneamente terra da esplorare per il turista urbano, affamato di grattacieli, ma anche per chi ama le escursioni nella natura o chi cerca le nuove tendenze culturali, dalla musica all'arte contemporanea. Moltissimi i percorsi consigliati da Brand Usa, da Visit California e Visit San Francisco.

Nata durante la corsa all'oro, molto prima che qualcuno immaginasse i computer tascabili, la Bay Area è capitale mondiale della tecnologia, dove i ragazzini per Natale in genere chiedono un computer da assemblare. Un mix di tempismo, talento, pura ostinazione ma anche capacità di prendere la vita in maniera più rilassata. La città che ci ha regalato di tutto, dal mouse del computer a Instagram, non aveva pianificato di diventare il polo mondiale dell'innovazione: ha semplicemente continuato a dire di sì a idee folli che, in qualche modo, si sono rivelate vincenti.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Gualtiero Benatelli

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