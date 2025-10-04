ULTIME NOTIZIE 04 OTTOBRE 2025

San Francesco,Meloni: festa nazionale non capriccio ma scelta di identità

Assisi, 4 ott. (askanews) - Ripristinando la festa nazionale "il legislatore ha scelto di restituire San Francesco, il suo messaggio, la sua eredità, il suo carisma alla dimensione pubblica e civile. Non un capriccio o uno spreco di denaro come pure da qualcuno è stato sostenuto ma una scelta d'identità, un atto d'amore per l'Italia e per il suo popolo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco.

"Mi piace vedere il voto del Parlamento - ha aggiunto - anche come un omaggio al primo pontefice che ha scelto il nome di Francesco nell'anno in cui è tornato alla casa del padre".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi