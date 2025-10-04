ULTIME NOTIZIE 04 OTTOBRE 2025

San Francesco, Meloni: ci esorta a non misurarci sono con consenso

Assisi, 4 ott. (askanews) - "Nella lettera ai reggitori dei popoli, San Francesco esorta a chi ha responsabilità di governo a non misurarsi solo con il consenso ma a tenere conto del più grande orizzonte di senso: un invito che scuote e inquieta, non dà indicazioni politiche ma agita i cuori e non lascia indifferenti" Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco.

"San Francesco - ha aggiunto - non è stato un trovatore sognante, ma un uomo di azione, rapido fino a essere precipitoso, non amava i compromessi, le mezze verità, i sotterfugi, era esigente come lo sono i santi. E' stato estremo ma non estremista ha dato l'esempio della povertà ma non della miseria".

