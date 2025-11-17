San Donato e Generali presentano la prima Smart Clinic a Roma

Roma, 17 nov. (askanews) - È stato inaugurato a Roma il primo centro polispecialistico Smart Clinic, nato dalla joint venture tra il Gruppo San Donato e Generali. Questa apertura romana rappresenta un passo avanti nello sviluppo del network di strutture sanitarie creato dal principale gruppo della sanità italiana, e dal leader nel settore assicurativo nel nostro Paese: un progetto che vuole estendersi su tutto il territorio nazionale per coniugare eccellenza clinica, innovazione tecnologica e accessibilità.

"Roma per noi - - ha detto Elena Bottinelli, AD di Smart Clinic S.p.A - è una città fondamentale per creare relazioni con le aziende e quindi utilizzare al meglio quelle che sono le potenzialità del welfare aziendale con le aziende che risiedono qui a Roma, ma anche dare una risposta ai cittadini che sia una risposta non solo come tradizionalmente inteso di salute ma anche di benessere, perché un cittadino che sta bene con se stesso sta bene con gli altri e sta bene in socialità".

Le Smart Clinic offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura in un ambiente progettato per rispondere alle esigenze di una sanità moderna, sostenibile e vicina alle persone. Un'offerta di prestazioni ambulatoriali che vuole garantire un'esperienza in ambito salute a 360 gradi, con servizi personalizzati grazie a processi digitali integrati per semplificare la presa in carico del paziente. Il nuovo centro di Roma, inoltre, per rispondere alla sfida dell'invecchiamento demografico, ha sviluppato due percorsi che promuovono la longevità attiva e la prevenzione.

"La salute per Generali - ha aggiunto Francesco Bardelli Chief Health & Welfare and Broker Management Officer Generali Italia e CEO Generali Welion - è un tema davvero strategico e al centro anzi addirittura è un pilastro del nostro nuovo piano strategico partner di vita dei nostri clienti e anche del sistema Paese. L'importanza di questa iniziativa è fondamentale per noi perché inizia a essere una prima risposta concreta per avvicinare prestazioni cliniche, mediche di prevenzione, protezione e benessere di grande qualità a tutti i cittadini. Noi vogliamo arrivare sul territorio. Questa partnership col Gruppo San Donato è un primo tentativo di avere una soluzione di sanità integrativa che possiamo offrire davvero a tutti i nostri clienti".

Gruppo San Donato e Generali vogliono ridefinire il modello di assistenza sanitaria sul territorio, creando strutture facilmente accessibili, non solo agli assicurati Generali, ma a chiunque desideri usufruire di percorsi di salute innovativi e personalizzati.