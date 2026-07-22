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Samsung rilancia con tre pieghevoli per tutti i gusti e le esigenze

Milano, 22 lug. (askanews) - Samsung rilancia la sfida nel mercato degli smartphone pieghevoli. All'evento Unpacked H2 l'azienda sudcoreana ha presentato una gamma completamente rinnovata che, per la prima volta, comprende tre modelli: Galaxy Z Fold8 Ultra, il nuovo Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8. L'obiettivo è proporre dispositivi pensati per esigenze diverse, dalla produttività alla fruizione dei contenuti, fino a chi cerca uno smartphone compatto con funzioni di intelligenza artificiale, come ha sottolineato Nicolò Bellorini, Vice President Mobile Experience di Samsung Electronics Italia: "La novità è che ne lanciamo tre al posto di due ed è una cosa che abbiamo maturato dopo otto generazioni di pieghevoli. Abbiamo capito che non esiste un form factor per tutti: ognuno ha esigenze e comportamenti diversi."

Tra le novità, il Fold8 Ultra punta sul multitasking con un display interno da 8 pollici, comparto fotografico da 200 megapixel e uno spessore di poco superiore ai 4 millimetri da aperto. Il nuovo Fold8, definito da Samsung il più leggero e sottile della categoria, pesa 201 grammi ed è pensato soprattutto per la fruizione dei contenuti, mentre Flip8 rinnova il display esterno con funzioni AI e controlli accessibili anche senza aprire il telefono.

Ma per Samsung il lancio dei tre nuovi modelli rappresenta soprattutto un passo ulteriore in un mercato, quello dei foldable, destinato a crescere.

"Non ci sarà un solo formato in futuro, ma tanti formati per esigenze diverse. Il foldable crescerà ancora parecchio, perché non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale ed è un formato che apre la strada a molta altra innovazione." Una scommessa che passa dall'ampliamento della gamma e da un'integrazione sempre più stretta dell'intelligenza artificiale.

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