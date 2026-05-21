Samsung, in Corea sindacato sospende sciopero dopo ripresa trattative

Seoul, 21 mag. (askanews) - Il potente sindacato dei lavoratori della Samsung Electronics, mercoledì sera, ha annunciato la sospensione dello sciopero previsto fino a nuovo avviso, dopo la ripresa delle trattative con la dirigenza alla presenza del ministro del Lavoro di Seoul. Choi Seung-ho, presidente della sezione Samsung Electronics del Super-Enterprise Union (o Super Corporate Union), il sindacato più grande e rappresentativo dell'omonima multinazionale:

"I sindacati e il management hanno raggiunto un accordo provvisorio poche ore prima dello sciopero generale. Contestualmente all'accordo, il Comitato di lotta congiunto ha rinviato lo sciopero generale", ha spiegato in conferenza stampa.

"Faremo del nostro meglio per stabilizzare i rapporti tra lavoratori e dirigenza presso Samsung Electronics", ha aggiunto.

Il sindacato del principale produttore mondiale di microchip aveva annunciato uno sciopero giovedì, dopo il fallimento delle trattative sui bonus, suscitando timori per possibili interruzioni nella produzione di semiconduttori. Poi è arrivata la sospensione, mentre è prevista una votazione su un accordo salariale provvisorio il 23 e 28 maggio.

Il responsabile del team Risorse umane della divisione DS di Samsung Electronics, Yeo Myeong-gu, da parte sua ha affermato: "Vorrei porgere le mie scuse e la mia gratitudine ai dipendenti che hanno atteso a lungo la conclusione delle trattative salariali", ha detto, esprimendo gratitudine al sindacato e al governo per l'assistenza.

Secondo le previsioni lo sciopero avrebbe superato di gran lunga quello del 2024, che aveva coinvolto circa 6.000 lavoratori, tra i quali monta la rabbia per il modo in cui l'azienda distribuisce gli enormi profitti derivanti dal boom alimentato dall'intelligenza artificiale. Samsung ha infatti registrato un aumento di circa il 750% dell'utile operativo del primo trimestre rispetto all'anno precedente.