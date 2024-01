Roma, 22 gen. (askanews) - Con Amarsi un pò, Istruzioni per l'uso, Samanta Togni insieme a Filippo Magnini provano a rispondere alla necessità di rallentare l'affannarsi quotidiano, "per presentare una versione migliore di noi" che crea corti circuiti, spiega la conduttrice. Così il programma in onda la domenica su La7 intende, con il susseguirsi di rubriche dedicate al benessere della persona, "con la leggerezza strappare un sorriso, una grandissima conquista".