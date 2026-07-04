ULTIME NOTIZIE 04 LUGLIO 2026

Salvini: Vannacci nel c.destra? Non voti contro un anno e poi cambi idea

Firenze, 4 lug. (askanews) - Davanti alla nuova sede della Lega Toscana, nel quartiere Brozzi-Peretola di Firenze, il leader della Lega Matteo Salvini, attorniato da qualche decina di militanti, ha affrontato più di una domanda sulla questione Vannacci, l'ex generale fuoriuscito dalla Lega e fondatore di Futuro nazionale. Cosa pensa Salvini dell'interlocuzione politica tra Fratelli d'Italia e Fn? "Guardi, io lavoro con l'attuale maggioranza - ha risposto - e mi è dispiaciuto che i parlamentari di Vannacci abbiano votato contro il Piano casa".

È quindi incompatibile con il centrodestra l'ex generale? "Dovrà decidere lui - ha osservato spiegando il suo punto di vista -, non puoi votare contro per un anno e poi alzare il dito e dire 'ho cambiato idea', però...". Però, ha rilanciato, "io sono convinto che questa squadra stia lavorando bene e possa tranquillamente vincere le elezioni. Poi se qualcun altro cambierà idea...". Ma, insomma, hanno insistito i cronisti, potrà ancora fidarsi di Vannacci in futuro? Salvini sorridendo ha risposto: "La chiudiamo qua".

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