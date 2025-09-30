ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Salvini: su San Siro sbaglio di Fi, ma centrodestra non in discussione

Milano, 30 set. (askanews) - La decisione di Forza Italia di uscire dall'aula nel momento del voto nel Consiglio comunale di Milano sulla vendita di San Siro, favorendo così l'approvazione della delibera, è "una scelta sbagliata perché gli assenti hanno sempre torto, ti hanno eletto per stare in Consiglio", ma "non è questa scelta a mettere in discussione il centrodestra" anche se è "una scelta che non condivido". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della consegna del villaggio olimpico di Milano.

"Che Milano abbia bisogno di uno stadio è evidente, che Sala e la giunta abbiano perso 5 anni è evidente, abbiamo perso 5 anni e un miliardo e 300 milioni di investimenti per arrivare a una delibera non chiara in tutti i punti. Si è persa una grande occasione per ridisegnare l'intero quartiere e una scelta così importante non si fa di fretta e furia" ha aggiunto. "La Lega è stata coerente, altri hanno fatto scelte diverse e mi dispiace, perché io preferisco chi ci mette la faccia non chi esce" ha concluso.

