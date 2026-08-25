ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Salvini: proroga sconto accise diesel fino a settembre

Rimini, 25 ago. (askanews) - "Faremo domani un Consiglio dei Ministri. Intanto prorogheremo lo sconto sul diesel", "per "alcuni giorni, fino a settembre". E "poi stiamo ragionando più a lungo termine, occorrono dei soldi. Ovviamente i soldi vanno chiesti laddove ci sono, non alle piccole imprese, ma ai grandi". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dei lavori del Meeting di Rimini.

"Servono non alcuni milioni, alcuni miliardi e quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere, però non basta.

In attesa che queste maledette guerre finiscano - ha ribadito Salvini - per me uno scostamento di bilancio, che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, è un'ipotesi da prendere in considerazione".

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