ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

Salvini: permesso soggiorno a punti e remigrazione per criminali

Milano, 18 apr. (askanews) - "Per le persone di buona volontà ovunque nascano e da dovunque arrivino porte aperte, per i criminali che sono troppi, una sola scelta: a casa loro tutti", Lo ha detto Salvini da piazza Duomo a Milano, chiudendo la manifestazione dei "patrioti europei", battezzata "Senza paura, padroni a casa nostra".

"Remigrazione non significa mandare via chiunque incontri per strada significa che il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono un atto di fiducia - ha aggiunto - come la patente a punti, serve il permesso di soggiorno a punti dopo alcuni errori torni a casa tua".

La manifestazione ha riunito i cosiddetti "patrioti europei", leader di partiti di destra e estrema destra di tutta Europa, da Geert Wilders (leader PVV, Paesi Bassi) a Jordan Bardella (presidente Rassemblement National, Francia).

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi