Salvini: non vedo ora Acquaroli rivinca le elezioni nelle Marche

Pesaro, 23 set. (askanews) - "Noi arriviamo qui nelle Marche con quello che abbiamo fatto mentre la sinistra arriva con vent'anni di promesse, non vedo l'ora che Acquaroli possa rivincere e la Lega avrà un ottimo risultato". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti al suo arrivo a Pesaro. Un evento elettorale a sostegno di Acquaroli. Poi ha ribadito l'urgenza di avere i nomi dei candidati in vista delle altre consultazioni amministrative in Puglia, Veneto e Campania.

