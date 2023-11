Salvini: Meloni e Tajani abbandonino i veti per le alleanze in Ue

Milano, 28 nov. (askanews) - Il governo italiano è solido, lavora bene e conto che arrivi a fine mandato" dice Matteo Salvini, ma nel Parlamento europeo "le tre forze di governo sono in tre gruppi diversi" e quindi una piattaforma comune per le elezioni europee "non è pensabile".

Il leader leghista ribadisce che "chi vota per noi sa che non vedrà mai la Lega in maggioranza con i socialisti: siamo disponibili a fare maggioranze solo di centrodestra". E dunque "l'obiettivo è creare una maggioranza che non abbia i socialisti al suo interno e questa è la prima storica occasione in cui il centrodestra potrebbe avere i numeri per farlo". A condizione che si riesca, dopo le elezioni, a "riunire tutto il centrodestra europeo, diviso oggi tra Popolari, Conservatori e Identitari, non dico in un gruppo unico perché sarebbe sognare troppo in grande, ma in una maggioranza europea, senza veti, senza esclusioni e senza pregiudizi".

Argomentazione che Salvini sfrutta come tema di campagna elettorale, anche nei confronti degli alleati: "Non sono in competizione nè con Meloni nè con Tajani, mi spiacerebbe se qualcuno del centrodestra preferisse la sinistra agli alleati del centrodestra, sarebbe una scelta curiosa. Il govenro italiano lavora bene, è solido, ottiene risultati, conto che arrivi a fine mandato nel 2027. Il mio impegno sarà perché dal 10 giugno il centrodestra italiano e europeo si riunisca anche a Bruxelles".